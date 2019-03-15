Политика В Израиле активирован "Железный купол" - Тель-Авив жестко ответил на ракетный удар из Сектора Газа

2019-03-15 14:43 180

Армия Израиля нанесла массированный ответный удар по террористическим целям в секторе Газа.

"Была активирована система ПВО "Железный купол". Предполагается, что ракеты приземлились на открытых участках из-за того, что пока не сообщалось о пострадавших", - сообщает Haaretz.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху, который также является министром обороны, провел экстренную консультацию по вопросам безопасности в штабе армии в Тель-Авиве.

СМИ Газы сообщили, что ХАМАС начал эвакуацию военных постов.

Накануне вечером террористическая группировка ХАМАС ударила по городу Тель-Авив в Израиле из ракет, в связи с чем в стране объявлена тревога.

По предварительным данным, из сектора Газа было выпущено две ракеты. Информацию подтвердили израильские силы обороны.

По информации медиков, некоторые жители пострадали от панических атак, в связи с чем им была предоставлена медицинская помощь.