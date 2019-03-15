Политика Коррупция в Укроборонпроме: На директороа НАБУ Сытника завели уголовное дело

2019-03-15 10:39 228

Заместитель генерального прокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил в эфире украинского телеканала, что САП открыла уголовное производство по факту сокрытия директором НАБУ Артемом Сытником информации о причастности детективов НАБУ к коррупции в оборонной сфере.

По словам Холодницкого, НАБУ спрятало 87 листов из материалов дела о коррупции в Укроборонпроме, в которых, в частности, идет речь о получении взяток сотрудниками бюро. Глава САП уверен, что лично Сытник был проинформирован о взяточничестве его подчиненных.

"Я считаю, что он знал", - заявил он.

Холодницкий заявил, что открыл уголовное производство по данному факту и передал его для расследования в Госбюро расследований.

"Мной зарегистрировано уголовное производство по факту превышения служебных полномочий при сокрытии (НАБУ) этих фактов", - сообщил он.

Также Холодницкий заявил, что намерен в ближайшее время забрать у НАБУ все уголовные производства, связанные с оборонной сферой, и передать их для расследования другим правоохранительным органам.

Напомним, на время проведения служебного расследования в НАБУ уже отстранили двух детективов, упомянутых в журналистском расследовании о коррупции в Укроборонпроме.