Политика Коррупция в Укроборонпроме: На директороа НАБУ Сытника завели уголовное дело

2019-03-15 10:39 228

Заместитель генерального прокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил в эфире украинского телеканала, что САП открыла уголовное производство по факту сокрытия директором НАБУ Артемом Сытником информации о причастности детективов НАБУ к коррупции в оборонной сфере.

По словам Холодницкого, НАБУ спрятало 87 листов из материалов дела о коррупции в Укроборонпроме, в которых, в частности, идет речь о получении взяток сотрудниками бюро. Глава САП уверен, что лично Сытник был проинформирован о взяточничестве его подчиненных.

"Я считаю, что он знал", - заявил он.

Холодницкий заявил, что открыл уголовное производство по данному факту и передал его для расследования в Госбюро расследований.

"Мной зарегистрировано уголовное производство по факту превышения служебных полномочий при сокрытии (НАБУ) этих фактов", - сообщил он.

Также Холодницкий заявил, что намерен в ближайшее время забрать у НАБУ все уголовные производства, связанные с оборонной сферой, и передать их для расследования другим правоохранительным органам.

Напомним, на время проведения служебного расследования в НАБУ уже отстранили двух детективов, упомянутых в журналистском расследовании о коррупции в Укроборонпроме.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Рассорившийся с Порошенко нардеп "слил" CМИ данные о "сливе" главы НАБУ Сытника

2019-03-14 13:16 492

Сытник: Причастных к коррупции в оборонном комплексе сотрудников НАБУ отсранят от службы

2019-03-13 22:00 630

В НАБУ ответили на обвинения в покрывательстве хищений в Укроборонпроме

2019-03-13 12:43 546

СБУ пояснила причастность своего сотрудника к схемам хищений в оборонке

2019-03-12 15:14 852

Еще новости в разделе "Политика"

Убийство журналиста Хашогги: Интерпол объявил в розыск 20 граждан Саудовской Аравии

2019-03-15 13:15 87

Власти США сравнили строительство "Северного потока - 2" с кибератакой на ЕС

2019-03-15 12:41 120

Гройсман в Раде фактически назвал Коболева аферистом, который втягивет нас в газовую ловушку

2019-03-15 11:37 219

Коррупция в Укроборонпроме: На директороа НАБУ Сытника завели уголовное дело

2019-03-15 10:39 228
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Убийство журналиста Хашогги: Интерпол объявил в розыск 20 граждан Саудовской Аравии 2019-03-15 13:15 87
Власти США сравнили строительство "Северного потока - 2" с кибератакой на ЕС 2019-03-15 12:41 120
Гройсман в Раде фактически назвал Коболева аферистом, который втягивет нас в газовую ловушку 2019-03-15 11:37 219
Коррупция в Укроборонпроме: На директороа НАБУ Сытника завели уголовное дело 2019-03-15 10:39 228

Лента

фото 13:42 Актеры слили в Instagram фото со съемок культового фильма "Джуманджи: Зов джунглей"
13:41 Прикрываясь националистическими лозунгами, «Нацкорпус» действует в интересах врага, – «Миротворец»
13:15 Убийство журналиста Хашогги: Интерпол объявил в розыск 20 граждан Саудовской Аравии
12:41 Власти США сравнили строительство "Северного потока - 2" с кибератакой на ЕС
12:14 После масштабного сбоя из Facebook уволены два ключевых топ-менеджера
11:46 Политолог: за счет объединения с Мураевым Вилкул сделал мощный рывок в рейтинге
11:40 «Никаких разборов полетов не устраивал», - Хацкевич прокомментировал поражение от «Челси»
11:37 Гройсман в Раде фактически назвал Коболева аферистом, который втягивет нас в газовую ловушку
11:13 Луценко раскрыл детали преступной "пирамиды" массового подкупа избирателей
10:39 Коррупция в Укроборонпроме: На директороа НАБУ Сытника завели уголовное дело