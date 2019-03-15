Мир документ "Спойлеров от нас не ждите!" - NASA жестко ответило фанатам "Железного человека"

2019-03-15 15:46 123

NASA официально ответило фанатам "Железного человека", которые поблагодарили ведомство за спасение супергероя Тони Старка и стали интересоваться тем, как это удалось.

В новом трейлере фильма "Мстители. Финал" Старк показан успешно вернувшимся на Землю.

"Мы видели ваши твиты к нам насчет "Мстителей. Финал" – спойлеров не ждите!", – говорится в записи NASA. Вместо этого в агентстве пообещали подробно рассказать о запуске на МКС астронавтов Ника Хейга, Кристины Кох и Алексея Овчинина, который состоялся поздно вечером 14 марта.

Напомним, в первом трейлере заключительной части "Мстителей" Тони Старк, он же Железный человек, был показан дрейфующим в космосе без запасов воды и еды, еще и записывающим прощальное сообщение для своей возлюбленной Пеппер Поттс. Фанаты киновселенной Marvel тут же забросали NASA сообщениями с требованием сделать все возможное для спасения Старка. В ответ агентство попросило предоставить ему точные координаты челнока супергероя.