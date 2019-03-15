Политика Гройсман в Раде фактически назвал Коболева аферистом, который втягивет нас в газовую ловушку

2019-03-15 11:37 210

Премьер Гройсман сегодня в стенах Верховной Рады заявил, что поручит "Нафтогазу" и Минфину провести переговоры с МВФ о неповышении цены на газ.

"Я сегодня поручу НАК "Нафтогаз Украины", совместно с Министерством финансов начать рабочую дискуссию с Международным валютным фондом для того, чтобы урегулировать этот вопрос и не допустить каких-либо повышений газа, опираясь на предложение НАК "Нафтогаз Украина"", - сказал глава Кабмина во время Часа вопросов к правительству.

При этом Гройсман назвал ловушкой коварное предложение "Нафтогаза" отменить государственное регулирование цены на газ для населения (8550 гривен за тысячу кубометров).

"Что предложил "Нафтогаз"? "Нафтогаз" предложил отменить предельную цену на газ, которая сегодня ограничена потолком 8.55. При том, что "Нафтогаз" монополист, они могут временно снизить, а затем вкрутить до 10-12 тыс. грн. Это может быть опасно, здесь может быть ловушка, которую мы не можем допустить", - добавил премьер-министр.

В то же время премьер уверяет, что он  поддержит теоретическое снижение тарифов для населения .

Напомним, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев призвал правительство полностью либерализовать поставки газа для всех категорий потребителей с апреля текущего года, что позволит не повышать цену на газ для населения с мая.

В Нафтогазе заявляют, что не могут снизить цену на газ без снятия Кабмином ограничения на цену для бытовых потребителей.

"Мы не сможем это сделать, потому что согласно постановлению Кабмина №867 цену и условия продажи газа для населения устанавливает правительство. Поэтому мы обратились к КМУ с предложением внести изменения в регулирование этого вопроса", - заявили ранее в пресс-службы "Нафтогаза".

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