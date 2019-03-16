Политика Климкин о наблюдателях из России: Вопрос решен

2019-03-16 01:29 231

 

Министр иностранных дел прокомментировал предложенный БДИПЧ ОБСЕ список наблюдателей на выборы, в котором присутствуют 24 россиян.

Наблюдатели от России, которых предлагает направить в Украину Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, не будут зарегистрированы на выборы президента. Об этом в пятницу, 15 марта, заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что это вопрос решенный. Для этого есть политическая, юридическая и моральная основа. К тому же Верховная Рада приняла соответствующий закон, поэтому российских наблюдателей здесь не будет", - сказал министр.

Ранее сегодня БДИПЧ ОБСЕ направило в Киев список кандидатов в состав краткосрочной миссии по наблюдению за выборами президента, в котором присутствуют 24 кандидатуры, предложенные Россией. 

Напомним, Верховная рада 7 февраля законодательно запретила гражданам РФ быть наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах как лично, так и в составе международных организаций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Россия не будет направлять в Украину своих наблюдателей. Но позже в Москве снова заявили, что будут добиваться присутствия своих наблюдателей на выборах в Украине.

 

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