Политика Трамп выбрал Келлога официальным представителем по вопросу войны в Украине: что о нем известно

2024-11-28 18:26


Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выбрал кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога на должность своего "специального представителя по вопросам Украины и России".

Об этом Трамп заявил в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Будущий американский президент заявил, что Келлог, который станет спецпосланником по вопросам Украины и России, "имеет выдающуюся военную и деловую карьеру", в частности опыт в сфере национальной безопасности.

"Вместе мы обеспечим МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ и сделаем Америку и мир снова безопасными!", – добавил Трамп.

Генерал-лейтенант в отставке, ветеран американской войны во Вьетнаме, Келлог попал в команду Трампа как советник по нацбезопасности в аппарате вице-президента Майка Пенса.

Он защищал звонок Трампа Владимиру Зеленскому в 2019 году, непублично призвал Пенса отклонить утверждение голосов на президентских выборах 2020-го, а когда бывший вице-президент публично открестился от Трампа – осудил его действия.

Сейчас Келлог работает в протрамповском мозговом центре America First Policy Institute, где выдвигал различные предложения того, какой может быть политика в сфере нацбезопасности будущей администрации Трампа.

Кэллог присоединился и к составлению пропозции "мирного плана" для Украины, которая была представлена этим летом.

Согласно этому плану, Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, а Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева. Сами же мирные переговоры должны привести к фактической заморозке линии соприкосновения.

Также Келлог предлагал наказывать государства-члены НАТО, которые тратят менее 2% ВВП на оборону, снятием с них гарантий коллективной обороны по статье 5 Вашингтонского договора.

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