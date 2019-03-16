Украина Стало известно о тарифах после перевода населения на украинский газ

2019-03-16 00:46 288

У Кабинета министров или поставляющих компаний нет достоверной информации о стоимости добываемого в Украине газа и тарифах после перевода населения на этот тип «голубого топлива».

По последним данным, он может стоить около 250 долларов за 1000 кубометров, соответственно тариф за украинский газ для бытовых и других типов потребителей составит около 7-7,5 гривен за кубометр. Дешевле указанной стоимости газ не может поставляться по прозрачной схеме и без субсидирования за счет государственного бюджета.

Об этом в эфире ZIK заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Он отметил, что до старта программы перехода на украинский газ точного тарифа в правительстве назвать не смогут.

«Проблема в том, что нет фиксированной стоимости газа украинской добычи. Можно говорить об определенном интервале», — считает эксперт.

При этом эксперт вспомнил, что еще в 2016 году стоимость добываемого в Украине газа была зафиксирована на уровне 50 долларов за кубометр. В таком случае тариф мог бы составлять меньше 2 гривен за кубометр. Такие данные предоставлял глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«В 2016 году говорили о 50-80 долларов за тысячу кубометров. Второй интервал стоил 120-180 долларов. Теперь они говорят о средней себестоимости в 250 долларов за тысячу кубометров. То есть, получается, что-то произошло в течение 2016-2018 годов. И поэтому увеличилась себестоимость украинской добычи почти вдвое», — говорит эксперт.

Рябцев отметил, что для запуска полноценной добычи газа правительству понадобятся существенные инвестиции, которые будут прописаны специальной программой. В противном случае, деньги будут потрачены на модернизацию инфраструктуры и перехода на украинский газ не произойдет.

«Конечно, не может быть так, что весь украинский газ стоит 10 долларов за тысячу кубометров. Такого не бывает. Но если мы хотим увеличить объемы добычи, то есть выделять средства на развитие. В противном случае, будем иметь то, что получилось концепции развития-2020, когда вместо роста добычи, у нас растут непроизводительные потери», — добавляет эксперт.