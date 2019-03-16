Политика Канада присоединилась к санкциям против РФ за захват украинских моряков

2019-03-16 01:48 216

 

Канада вслед за Европейским союзом и Соединеннными Штатами Америки ввела санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд.

"В координации с Европейским союзом и Соединенными Штатами Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе, а также в связи с аннексией Крыма", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ограничительные меры ввели в отношении 14 физических лиц и 15 предприятий. В частности, под санкции попали Игорь Сечин, Андрей Костин, Игорь Ротенберг, Владимир Устинов, Виктор Золотов.

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