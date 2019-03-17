Украина Верховная Рада хочет взять украинских заробитчан под контроль

2019-03-17 14:30 438

 

Народные депутаты Верховной Рады продолжают придумывать, как поставить под контроль миллионы заробитчан, которые ежегодно присылают в Украину более 10 млрд. долларов.

14 марта группа парламентариев (преимущественно БПП), внесла в Раду масштабный законопроект (№10153), который призван решить проблемы трудовых мигрантов как внутри страны, так и за ее пределами, пишет UBR.

С этой целью в стране хотят учредить новый орган исполнительной власти и подчинить его Минсоцполитики. Именно это ведомство будет прописывать новые правила для трудовых посредников, а также помогать самим заробитчанам.

Кроме прочего, оно должно будет создать реестр мигрантов, выдать всем им специальные удостоверения «Карточка украинского мигранта», а также учредить Фонд благополучия. Последний и будет финансировать все программы для заробитчан. Например, организовать для них круглосуточную международную службу поддержки, проводить просветительские и развлекательные мероприятия за границей, выплачивать помощь в определенных случаях и помогать с трудоустройством. Например, путем создания базы вакансий, трудовых посредников и т.д.

Вот только финансироваться этот фонд будет за счет самих заробитчан. Законопроект прямо указывает, что из бюджета в него не поступит ни копейки. А средства станут собирать за счет ежегодных членских взносов с мигрантов (в обмен на выданную карту и страховку), благотворительных платежей от юрлиц и физлиц, а также прочих «законных источников». Сколько именно будут брать с заробитчан — законопроект не указывает. Размер взноса должен будет установить регулятор.

Впрочем, сам проект закона прямо не прописывает обязательного участия человека в программе поддержки. По крайней мере, если на заработки он отправится без помощи нового ведомства. Впрочем, это не означает, что проект будет носить добровольный характер.

Если нардепы поддержат инициативы своих коллег, нормы закона вступят в силу на следующий день после публикации документа. Кабмину при этом отводят 2 месяца на то, чтобы создать новый госорган и привести все нормативные акты в соответствие с законом.

Как мы все понимаем, на самом деле, ни о какой заботе о заробитчанах речь не идет и никакой помощи за границей наше государство-банкрот оказывать не собирается. Просто прохиндеи из «Уряда» ищут способы как пополнить государственную казну, которая не выдерживает темпов разворовывания и роста количества бюджетников, которых уже давно больше, чем числа работающих. Поэтому Кабмин ищет способы кого бы еще ободрать. То айтишникам в карман заглянуть хочется, а теперь вот о заробитчанах вспомнили.

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