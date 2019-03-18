Политика У Порошенко уверяют, что Рада успеет принять языковой закон до выборов

2019-03-18 13:16 51

Как заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, Рада примет многострадальный закон о языке еще до завершения первого тура президентских выборов (31 марта).

"Фикцией многие из оппозиционных фракций называют и принятие закона о языке. Это произойдет, этот процесс, я думаю, ускорится, и к концу первого тура мы выйдем на принятие этого закона о языке", - сказала Ирина Луценко.

Напомним, 4 октября 2018 года после долгих дискуссий Рада поддержала за основу один из языковых законопроектов.

Документ определяет украинский язык единственным государственным и содержит перечень граждан, которые обязаны им владеть.

При доработке к документу подали более 2 тысяч поправок. Доработанный ко второму чтению законопроект опубликовали 27 февраля текущего года. Документ предусматривает украинизацию всех публичных сфер в государстве.

Депутаты начали рассматривать проект закона 28 февраля, однако к поправкам перешли только на следующей пленарной неделе (12 марта). За неделю нардепы успели рассмотреть только 490 поправок из более чем 2 тысяч.

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