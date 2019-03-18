Украина В Минобразовании Украины придумали, как решить вопрос с низкой посещаемостью школ

2019-03-18 17:30 216

Министерство вводит дополнительные возможности для учеников, которые много болеют или занимаются спортом или музыкой, передает Херсон Типичный.

Согласно проекту нового закона “О полном среднем образовании” вводятся определенные нововведения, которые допускают получение дистанционного образования.

В частности, пресс-служба Министерства образования и науки Украины сообщает, что дети, которые серьезно увлекаются музыкой, спортом или другими внешкольными дисциплинами, смогут заниматься дистанционно по индивидуальному плану.

То же предлагается и для детей, которые длительно находятся в больнице на стационаре.

Индивидуальный образовательный план разрабатывается совместно учителями, родителями и учеником, утверждается на педсовете и руководителем учебного заведения.

Знания ученика проверяются посредством годового оценивания или ГИА. Для подтверждения результатов по домашнему обучению 2 раза в год необходимо сдавать семестровый контроль.

По мнению министра образования и науки Лилии Гриневич, новые возможности дадут многим детям дополнительные шансы комфортно обучаться, засчитывать свои знания и получить документ о среднем образовании.