Курйози фото Норвезький першокласник підчас шкільної екскурсії знайшов унікальний середньовічний меч Меровінгів

2026-05-22 16:44

Ні вчителі, ні діти не очікували, що звичайна шкільна екскурсія обернеться приголомшливим відкриттям. Завдяки своїй допитливості та спостережливості один з учнів знайшов цілий середньовічний меч. Справді неймовірна подія!

На початку місяця учні першого класу школи Фредхайм вирушили на екскурсію в околиці селища Браннбу, громада Гран, що входить до складу округу Іннланнет. Шестирічний Генрік Рефснес Мертведт разом з однокласниками гуляв полем і помітив іржавий шматок металу, що стирчав із землі. Він подумав, що це старий інструмент або брухт, і підняв його. На загальний подив виявилося, що це старовинний меч. Вчителі одразу зв’язалися з місцевими археологами.

Експерти ідентифікували артефакт як однолезовий залізний меч, тобто заточений лише з одного боку. Цей тип клинка часто пов'язують з періодом Меровінгів (бл. 550–800 рр.), часом, що безпосередньо передував епосі вікінгів. У Норвегії однолезові мечі були частиною військової традиції, яка розвинулася ще до того, як класичний двосічний меч вікінгів набув широкого поширення.

Попри те, що зброя пролежала під землею століття, вона досить добре збереглася. Клинок неабияк заіржавів, але його форма залишається чіткою. А елементи руків’я приховані під шарами корозії та ґрунту.

Археологи заявили, що навершя та гарда нагадують меч типу F, описаний норвезьким вченим Яном Петерсеном у його дослідженні 1919 року «De Norske Vikingesverd» («Норвезькі мечі вікінгів»). Цю працю досі використовують при ідентифікації середньовічної холодної зброї.

Порівняння руків’я меча Браннбу з ілюстрацією з «De Norske Vikingesverd» (1919) Яна Петерсена

Дослідники вважають, що ця знахідка може надати додаткову інформацію про перехідний період між занепадом Меровінгів і розквітом культури вікінгів у Північній Європі. Однолезові мечі цього часу зустрічаються рідше, ніж зброя вікінгів, що робить подібні відкриття важливими для археологів.

Сьогодні меч вже знаходиться в Норвезькому музеї історії культури в Осло. Після очищення та консервації артефакту фахівці планують провести рентгенівське та металургійне дослідження. Аналіз може виявити, як був виготовлений меч, який його вік і чи використовувався він у бою або в церемоніальних цілях.