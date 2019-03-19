Политика Сегодня Рада снова будет рассматривать тысячи поправок к законопроекту о языке

2019-03-19 09:40 99

В Верховной Раде сегодня четвертый пленарный день будут рассматривать поправки к законопроекту о государственном языке. Об этом свидетельствует план работы парламента, опубликованный на сайте парламента.

Народные депутаты планируют начать работу с выступлений депутатских фракций и групп.

Далее на рассмотрении единственный вопрос - законопроект о языке.

Напомним, Верховная Рада 4 октября 2018 года после сложных дискуссий поддержала за основу один из языковых законопроектов. Документ определяет украинский язык единственным государственным и содержит перечень граждан, которые обязаны им владеть.

При доработке к документу было подано более 2 тысяч поправок. Доработанный ко второму чтению законопроект о функционировании украинского языка как государственного опубликовали 27 февраля текущего года. Документ предусматривает украинизацию всех публичных сфер в государстве.