Политика Синоптики сообщили, какая погода ждет Украину 20 марта

2019-03-19 20:30 156

В среду, 20 марта, в Украине ожидается переменно облачная погода, в некоторых областях ночью возможен мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью столбики термометров местами опустятся до 2 градусов мороза. Днем прогреется до +7-13 градусов. Ветер обещают северо-западный и северный 5-10 м/с.

В Киеве 20 марта ожидается солнечная погода, однако ночью синоптики обещают мокрый снег. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем от 7 до 9 выше ноля.

Во Львове в ближайшие сутки также ожидается солнечная погода. Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до +1 , днем прогреется до +8-10 градусов.

Одессе прогнозируют солнечную погоду. Температура воздуха ночью от + 2 до +4 градусов, днем столбики термометров покажут +9-11.

В Днепре в среду существенных осадков не будет. Ночью температура воздуха составит 0−2 градуса выше ноля, днем ожидается +9-11.

В Харькове завтра также без существенных осадков. Температура ночью - от 1 градуса мороза до +1, днем - 9-11 градусов выше нуля.

В Карпатах 20 марта прогнозируется солнечная погода без осадков. Температура воздуха ночью - от 1градуса мороза до +1, днем обещают 8-10 градусов выше нуля.