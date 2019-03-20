Украина В цирке Киева запретили использовать дрессированных животных - решение суда

2019-03-20 15:12 234

В Киеве суд признал законным решение КГГА о запрете работы шапито с животными на территории города. 

"Сегодня суд подтвердил законность решения КГГА о запрете шапито с животными в Киеве. Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательство", - сообщил представитель общественной организации UAnimals Александр Тодорчук в Facebook.

Напомним, КГГА запретила передвижные цирки с животными еще в ноябре 2017 года. Помимо Киева, шапито запретили Днепр, Львов, Ивано-Франковск, Черкассы, Ужгород, Ровно, Луцк, Винница и ряд других городов.

В декабре 2018 года Кабмин поддержал законопроект о запрете цирков с животными в Украине. На принятие всех решений и мер циркам выделяют 5 лет переходного периода.

Использование диких животных в цирках запрещено в таких странах, таких как: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Дания, Латвия, Голландия, Румыния, Словения, Финляндия, Швеция. 

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