Политика МВД хочет повысить стоимость регистрации авто в Украине - СМИ

2019-03-20 22:00 141

 

Министерство внутренних дел Украины работает над реформой своих сервисных центров, которые предоставляют услуги по постановке автомобилей на учет. В рамках соответствующего проекта закона украинских водителей ждет ряд изменений, включая и подорожание услуг, передает ubr.ua.

Так, среди нововведений будут введены:

  • Новые водительские удостоверения с электронным чипом.
  • Обновленная процедура получения прав и новые отметки в них. 
  • Новые категории транспортных средств. 
  • Предусмотрена аккредитация для автошкол. 
  • Новые правила для автомобилистов-новичков. 
  • Изменения по части сдачи экзаменов. 
  • Ограничения при регистрации купли-продажи транспортных средств. 
  • Подорожание админуслуг. 

На сегодняшний день в Сервисных центрах МВД действуют цены, утвержденные постановлением Кабмина с 2012 года. По расчетам чиновников, с того времени себестоимость услуг выросла на 112%. Чтобы привести цены на услуги к экономически обоснованному уровню, предлагается увеличить административный сбор и привязать его к прожиточному минимуму (п.м.). К примеру, стоимость регистрации авто сейчас обходится от 484,91 грн (для отечественных автомобилей) до 519, 43 грн (за иностранные марки). Если документ примут в его нынешнем виде, то поставить машину на учет будет стоить: 

  • 1 111,80 грн за госрегистрацию в течении одного рабочего дня для автомобилей и малотоннажного пассажирского транспорта, с выдачей номерного знака (0,6 п.м. – по состоянию на 1 января 2019-го составляет 1 853 грн). 
  • 963,56 грн (0,52 п.м.) для двух- и трехколесных мопедов с объемом двигателя до 50 см3 (в том числе, электрических мощностью до 4 кВт). 
  • 1019,15 грн (0,55 п.м.) для мотоциклов и квадроциклов. 
  • За перерегистрацию авто и мототехники (со сменой собственника, без выдачи новых номеров) возьмут 926,5 грн (0,5 п.м.). 

Индивидуальные номера обойдутся еще дороже: 

  • Комбинация из четырех одинаковых – 27 795 грн (15 п.м.). 
  • Три одинаковые цифры подряд – 9 269 грн (5 п.м.). Столько же обойдутся две пары одинаковых цифр и последовательная комбинация (0123 или 1234). 
  • Два ноля в начале номера – 7 412 грн (4 п.м.). 
  • Три одинаковые цифры в номере, расположенные не подряд, будут стоить 3 706 грн (2 п.м.). Комбинация цифр, в которой совпадают первая и третья, а также вторая и четвертая цифры – аналогично по стоимости. 

Однако зарегистрировать автомобиль и приобрести номер смогут не все. Согласно проекту устанавливается прямой запрет на любые регистрационные действия для машин, чьи владельцы задолжали, например, алименты. Документ разработан в рамках Стратегии реформирования государственного управления Украины на 2016-2020 гг. После утверждения его Кабмином и принятия Верховной Радой, закон заработает спустя полгода.

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