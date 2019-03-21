Мир Ученые доказали, что горячий чай повышает риск развития рака на 90%

2019-03-22 18:32 177

Ежедневное употребление горячего чая повышает риск развития рака пищевода на 90%. Для этого достаточно употреблять 700 мл разогретого до 60 градусов чая в день. К такому выводу пришли специалисты из Американского онкологического общества.

Как сообщает EurekAlert, исследование проводилось в течение 10 лет, участие в нем приняли более 50 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет. За время эксперимента было выявлено 317 новых случаев рака пищевода.

По словам ученых, в абсолютном большинстве это были люди, которые увлекались употреблением горячего чая.

Специалисты рекомендуем подождать, пока горячие напитки остынут, прежде чем пить.