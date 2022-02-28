ВОЙНА В Украине Могут забрать все: в России паника из-за опасений потерять сбережения

2022-02-28 21:30

В Российской Федерации нарастает паника среди граждан из-за опасений потерять все свои сбережения. Все - из-за санкций Запада против России за военное наступление на Украину.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина сейчас".

На днях Европейский Союз ввел санкционные ограничения против Центробанка России. Это сразу сказалось на курсе национальной валюты – рубль ушел в стремительное пике. Эксперты утверждают, что такого падения не наблюдалось целых 24 года.

Последствия для граждан будут выглядеть следующим образом:

- вклады в финучреждениях могут быть конфискованы;

- уголовная ответственность за владение иностранной валютой;

- ставки по ипотечным кредитам возрастут вдвое, а то и выше.

Напомним, с начала вторжения РФ, 24 февраля, курс доллара по отношению к рублю подскочил до рекордных 89,6 руб./доллар. Отмечается, что национальная валюта РФ обесценилась по отношению к доллару на 41%.