ВОЙНА В Украине Могут забрать все: в России паника из-за опасений потерять сбережения

2022-02-28 21:30

 

В Российской Федерации нарастает паника среди граждан из-за опасений потерять все свои сбережения. Все - из-за санкций Запада против России за военное наступление на Украину.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина сейчас".

На днях Европейский Союз ввел санкционные ограничения против Центробанка России. Это сразу сказалось на курсе национальной валюты – рубль ушел в стремительное пике. Эксперты утверждают, что такого падения не наблюдалось целых 24 года.

Последствия для граждан будут выглядеть следующим образом:

- вклады в финучреждениях могут быть конфискованы;

- уголовная ответственность за владение иностранной валютой;

- ставки по ипотечным кредитам возрастут вдвое, а то и выше.

Напомним, с начала вторжения РФ, 24 февраля, курс доллара по отношению к рублю подскочил до рекордных 89,6 руб./доллар. Отмечается, что национальная валюта РФ обесценилась по отношению к доллару на 41%.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Арестович: Условия Украины – вывод всех российских войск, из Крыма и ОРДЛО тоже

2022-02-28 19:30

Наносят экономический удар по России: как мир отреагировал на войну в Украине, инфографика

2022-02-25 16:00

Зеленский: России придется говорить с нами

2022-02-25 10:40

Байден объявил мощные санкции против России

2022-02-24 23:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Китае ответили на ядерные угрозы Путина

2022-02-28 23:00

Шмыгаль: Украина подает заявку на вступление в ЕС

2022-02-28 22:00

Могут забрать все: в России паника из-за опасений потерять сбережения

2022-02-28 21:30

видео Оккупанты обстреляли Харьков из Града: десятки погибших и раненых

2022-02-28 21:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Китае ответили на ядерные угрозы Путина 2022-02-28 23:00
Шмыгаль: Украина подает заявку на вступление в ЕС 2022-02-28 22:00
Могут забрать все: в России паника из-за опасений потерять сбережения 2022-02-28 21:30
видео Оккупанты обстреляли Харьков из Града: десятки погибших и раненых 2022-02-28 21:00