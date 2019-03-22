Политика Повышать цену на газ в мае нет причин - Порошенко

2019-03-23 10:30 204

Президент заявил, что в запланированном на май повышении цены на газ на данный момент нет необходимости.

Ситуация, сложившаяся с ценой на природный газ на европейском рынке позволяет властям Украины воздержаться от повышения тарифов для населения, запланированное на 1 мая 2019 года. Об этом в пятницу, 22 марта, заявил президент Петр Порошенко в эфире телеканала Украина.

"Текущая ситуация на рынке дает возможность в мае месяце не повышать цены на газ", - сказал Порошенко.

Глава государства также добавил, что будет "твердо стоять на позиции" отказа запланированного на 1 мая повышения стоимости газа для бытовых потребителей, аргументируя это сегодняшней ценовой ситуацией на природный газ, прибыльностью НАК Нафтогаз Украины, а также повышением энергоэффективности и рядом других факторов.

По словам президента, об этом также ранее заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман и было соответствующее сообщение от НАК Нафтогаз Украины.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз снижает цены на газ для населения. Так, с апреля Нафтогаз будет поставлять газ бытовым потребителям на 2% ниже установленной властями цены.

Также в апреле Нафтогаз снизит цену на газ промпотребителям .