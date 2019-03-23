Политика У Авакова ответили на письмо послов G7

2019-03-24 15:00 312

В Министерстве внутренних дел рассказали о "красных линиях", которые провели радикалам.

В Министерстве внутренних дел заявляют, что позиция главы ведомства Арсена Авакова в противостоянии экстремистским движениям "остается твердой". Об этом говорится в комментарии, которое в МВД дали в субботу, 23 марта, на запрос Радио Свобода относительно письма послов стран "Большой семерки".

Представитель министерства, заявил, что позиция Авакова относительно экстремистских политических движений в Украине "остается твердой и бесспорной".

Как утверждают в ведомстве, руководители радикальных групп "были предупреждены, что агрессивные попытки вмешаться в честный избирательный процесс ... приведут к соответствующим последствиям".

"Красные линии были проведены - никаких запугиваний, агрессии, насилия или других попыток силовым способом повлиять на выборы", - сообщили в МВД.

Как сообщалось, посол Франции в Украине Изабель Дюпон от имени всех послов стран "Большой семерки" направила письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. В нем она написала, что "группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями в Украине, насильственные действия которых тревожат".

Напомним, в последние недели в нескольких городах Украины, включая Киев, прошли митинги Национального корпуса против коррупции в оборонной сфере. Зачастую они сопровождались столкновениями с полицией. Так, 19 марта в Ивано-Франковске на митинге Порошенко подрались Нацкорпус и полиция. До этого аналогичный инцидент произошел в Черкассах.