Политика Порошенко хочет внести еще одни изменения в Конституцию

2019-03-24 10:30 75

 

Порошенко будет инициировать изменения в Конституцию для закрепления в ней децентрализации.

"Поэтому мы будем проводить конституционные изменения и защищать децентрализацию", - подчеркнул Порошенко.

Закон об изменениях в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО вступил силу 21 февраля.

Целью принятия закона о внесении изменений в Основной закон является законодательное закрепление в Конституции Украины цивилизационного выбора, европейской идентичности украинского народа и необратимости стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора, указано в пояснительной записке к документу.

Напомним, 19 февраля закон об изменениях в Конституцию, которым необратимо закреплено движение Украины в ЕС и НАТО, подписал Президент.

Верховная Рада проголосовала за изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО 7 февраля.

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