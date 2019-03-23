Политика В Украине могут ввести дополнительные пенсии: новая инициатива Порошенко

2019-03-24 14:30 87

 

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал введение так называемой «тринадцатой» пенсии для украинцев. Получить дополнительную выплату смогут те, кто получает пенсии на уровне прожиточного минимума. Об этом глава государства заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Президент Украины анонсировал выплату «тринадцатой» пенсии для тех, кто получает выплаты на уровне прожиточного минимума. При этом, выплата может стать ежегодной.

Глава государства отметил, что пенсионеры — это категория граждан, наиболее пострадавшая от агрессии РФ против Украины, повлекшей обвал отечественной экономики. Петр Порошенко напомнил, что пенсионное обеспечение в Украине несколько лет не индексировалось, решение о перерасчете выплат было принято только в 2017 году.

В данный момент, как подчеркнул Президент, в стране наблюдается экономический рост. В связи с этим государство будет обеспечивать компенсацию для самой бедной части пенсионеров.

Президент напомнил, что в марте и апреле пенсионеры с большим стажем и низким уровнем пенсионного обеспечения получат дополнительную выплату в сумме 2410 грн. В дальнейшем аналогичные выплаты планируют сделать ежегодными. В частности, рассматривается вариант введения ежегодной «тринадцатой» пенсии для пенсионеров, получающих минимальный уровень выплат.

Ранее Пенсионный фонд назвал категорию граждан, которым могут в апреле начислить дополнительные выплаты. В апреле пенсионерам, которые получают свои пенсии в рамках Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и имеют стаж более 30 (для женщин) или 35 лет (для мужчин), и размер пенсий которых не превышает 1669,20 гривен, смогут рассчитывать на единовременную доплату к пенсии. Сумма доплаты – 1205 гривен, отмечается, что она будет такой же, как была в марте.

 

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