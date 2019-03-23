Политика Более 65000 жителей Донбасса временно изменили место голосования

2019-03-24 14:00 111

 

Глава ЦИКа Татьяна Слипачук сообщила, что всего по Украине временно изменили место голосования почти 182000 человек

По состоянию на 22 марта место голосования временно изменили 181602 граждан Украины. Из них 44997 и 21787 человек - жители Донецкой и Луганской областей, соответственно, сообщила у себя в Facebook председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Она напомнила, что изменить место голосования можно до 25 марта включительно. Отделы регистрации избирателей будут работать и на выходных, чтобы каждый желающий успел воспользоваться своим законным правом.

В бюллетене будут фамилии 39 кандидатов в президенты.

20 марта сообщалось, что ЦИК зарегистрировал на выборах президента еще 160 официальных международных наблюдателей.

По состоянию на 19 марта всего зарегистрированы 1127 официальных наблюдателей от 13 международных организаций и 10 иностранных государств.

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