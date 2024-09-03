ВОЙНА В Украине В Украине изменили очереди отключений света на вторник: ограничений будет больше

2024-09-03 16:48

 

3 сентября время применения и объема мер ограничения электроэнергии в Украине изменены.

Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

Отключения будут применяться по следующему графику:

6:00 – 12:00 – две очереди отключений
12:00 – 16:00 – одна очередь отключений
16:00 – 24:00 – две очереди отключений.

В случае изменений энергетики оперативно сообщат об этом.

Напомним:

2 августа объемы отключений планировали следующие:

06:00 – 09:00 – две очереди;

09:00 – 16:00 – одна очередь;

6:00 – 24:00 – две очереди.

Справка. Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди – ответственность облэнерго.

Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и выключает свет

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света

Детальнее об очереди отключений на инфографику:

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