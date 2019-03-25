Политика Трамп предложил уволить посла США в Украине Мари Йованович

2019-03-25 09:40 63

Сын президента США Дональд Трамп-младший призывает отозвать с должности посла США в Украине Мари Йованович из-за ее критических заявлений в адрес администрации президента.

"Нам нужно больше Ричардов Гренелов (посол США в Германии, который стал известным после скандала с Северный потоком-2) и меньше этих шутников среди послов. Призывы к замене американского посла Обамы в Украине растут", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, он добавил ссылку на интервью Fox News, в котором бывший федеральный прокурор США Джо ДиГенова заявил, что Йованович должна быть отозвана с должности посла из-за ее критических заявлений в адрес администрации Трампа.

"Нынешний посол Соединенных Штатов Мари Йованович плохо говорила о президенте Соединенных Штатов украинским чиновникам и сказала им не слушать и не беспокоиться о политике Трампа, потому что ему собираются объявить импичмент", - заявил экс-прокурор США.

Напомним, на прошлой неделе мари Йованович оказалась также в центре другого скандала. Генпрокурор Юрий Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович якобы передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование.