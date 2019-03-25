Украина В Киеве готовят новые тарифы на коммуналку. Что изменится

2019-03-25 17:30 372

В мае 2019 года украинцы получат новые цены на отопление и горячую воду. Напомним, наша страна взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом поднять тарифы на газ для населения. Города действуют на опережение и уже утверждают новые ценники на тепловую энергию, которая подвязана как раз под рост стоимости голубого топлива.

Тариф для Киева

Киевская горадминистрация уже разработала проект с новыми тарифами на тепло для КП "Киевтеплоэнерго". Как рассказал нам замглавы КГГА Петр Пантелеев, ориентировочно они вырастут на 20%. Но окончательная величина еще может пересматриваться, пишет UBR.

"Постановлением правительства запланировано повышение тарифа на газ с 1 мая. Именно поэтому тепловые организации обязаны скорректировать тариф. Иначе он будет экономически необоснованным. Поэтому мы проводим подготовительную процедуру. Насколько нам известно, сейчас решается вопрос, какой именно будет цена газа, и именно от этого будет зависеть окончательная стоимость тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. Если что-то будет меняться с ценой газа, "Киевтеплоэнерго" сразу пересмотрит тариф тепловой энергии, поскольку это взаимосвязанные вещи. Пока что мы идем по процедуре, предусмотренной законодательством, чтобы не подвергать киевлян риску перебоев с поставками услуг. Это нужно для того, чтобы летом не было перебоев с поставками горячей воды и пр.", — говорит Петр Пантелеев.

80% "Нафтогазу"

Замглавы КГГА напомнил, что из тех денег, которые потребители отдают за отопление и горячую воду, больше 80% автоматически направляется в расчеты за газ компании НАК "Нафтогаз Украины".

"Не обеспечивая оплату, мы просто не сможем получить газ. Мы прекрасно помним начало отопительного сезона в 2018 году, когда некоторые города имели задолженность за газ и не могли запуститься в морозную погоду. Мы такого не можем допустить. В проекте пока ориентировочно заложено повышение на 20–21%. Эта цифра будет корректироваться в зависимости от принятой цены на газ", — уточнил Пантелеев.

Эксперты также говорят о тарифных разрывах — между теми, что в платежках людей и в реальных расходах компаний-поставщиков.

"Разрывы могут быть, если предприятия начнут покупать газ дороже, а люди продолжат платить по старой цене. Поставщики должны будут продавать тепло себе в убыток. Чтобы такого не было, заранее готовят новые тарифы", — объяснил ведущий аналитик ОО "Общественный аудит" Тарас Галайда.

Цены не снизят

На этом фоне очень странно выглядит сообщение от НАК "Нафтогаз" о возможном снижении цены газа для населения на 2% (с 8,55 грн/куб. м до 8,38 грн/куб. м) с 1 апреля 2019 года. По всему видно, что на платежках людей это не скажется никак.

В лучшем случае повышение цен на отопление будет не таким большим, как предполагалось. А в худшем, даже этого не произойдет. Киевские чиновники завели старые разговоры об изношенности городских теплосетей: о том, что они одни из крупнейших в мире (3 тыс. км), и что за последние 20 лет никто не проводит в них капитального ремонта.

Что с платежками

Подорожание отопления будет разным для домов в зависимости от их оборудования. Если взять за основу расчетов рост цены гигакалории на 20% и квартиру площадью 60 кв. м, то выйдет такая прибавка к стандартной платежке:

в доме, где установлен и правильно работает индивидуальный теплопункт, — на 250– 300 грн;

для дома, где стоит только рамка (нерегулируемый узел учета тепла), — на 350–400 грн;

для дома без учета тепла — на 800–850 грн.

Ранее экс-министр ЖКХ заявил, что киевляне могут игнорировать платежки с незаконно повышенными тарифами. Также стало известно, что шесть водоканалов находятся под угрозой отключения электроэнергии.