Украина В Киеве готовят новые тарифы на коммуналку. Что изменится

2019-03-25 17:30 372

 

В мае 2019 года украинцы получат новые цены на отопление и горячую воду. Напомним, наша страна взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом поднять тарифы на газ для населения. Города действуют на опережение и уже утверждают новые ценники на тепловую энергию, которая подвязана как раз под рост стоимости голубого топлива.

Тариф для Киева

Киевская горадминистрация уже разработала проект с новыми тарифами на тепло для КП "Киевтеплоэнерго". Как рассказал нам замглавы КГГА Петр Пантелеев, ориентировочно они вырастут на 20%. Но окончательная величина еще может пересматриваться, пишет UBR.

"Постановлением правительства запланировано повышение тарифа на газ с 1 мая. Именно поэтому тепловые организации обязаны скорректировать тариф. Иначе он будет экономически необоснованным. Поэтому мы проводим подготовительную процедуру. Насколько нам известно, сейчас решается вопрос, какой именно будет цена газа, и именно от этого будет зависеть окончательная стоимость тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. Если что-то будет меняться с ценой газа, "Киевтеплоэнерго" сразу пересмотрит тариф тепловой энергии, поскольку это взаимосвязанные вещи. Пока что мы идем по процедуре, предусмотренной законодательством, чтобы не подвергать киевлян риску перебоев с поставками услуг. Это нужно для того, чтобы летом не было перебоев с поставками горячей воды и пр.", — говорит Петр Пантелеев.

80% "Нафтогазу"

Замглавы КГГА напомнил, что из тех денег, которые потребители отдают за отопление и горячую воду, больше 80% автоматически направляется в расчеты за газ компании НАК "Нафтогаз Украины".

"Не обеспечивая оплату, мы просто не сможем получить газ. Мы прекрасно помним начало отопительного сезона в 2018 году, когда некоторые города имели задолженность за газ и не могли запуститься в морозную погоду. Мы такого не можем допустить. В проекте пока ориентировочно заложено повышение на 20–21%. Эта цифра будет корректироваться в зависимости от принятой цены на газ", — уточнил Пантелеев.

Эксперты также говорят о тарифных разрывах — между теми, что в платежках людей и в реальных расходах компаний-поставщиков.

"Разрывы могут быть, если предприятия начнут покупать газ дороже, а люди продолжат платить по старой цене. Поставщики должны будут продавать тепло себе в убыток. Чтобы такого не было, заранее готовят новые тарифы", — объяснил ведущий аналитик ОО "Общественный аудит" Тарас Галайда.

Цены не снизят

На этом фоне очень странно выглядит сообщение от НАК "Нафтогаз" о возможном снижении цены газа для населения на 2% (с 8,55 грн/куб. м до 8,38 грн/куб. м) с 1 апреля 2019 года. По всему видно, что на платежках людей это не скажется никак.

В лучшем случае повышение цен на отопление будет не таким большим, как предполагалось. А в худшем, даже этого не произойдет. Киевские чиновники завели старые разговоры об изношенности городских теплосетей: о том, что они одни из крупнейших в мире (3 тыс. км), и что за последние 20 лет никто не проводит в них капитального ремонта.

Что с платежками

Подорожание отопления будет разным для домов в зависимости от их оборудования. Если взять за основу расчетов рост цены гигакалории на 20% и квартиру площадью 60 кв. м, то выйдет такая прибавка к стандартной платежке:

в доме, где установлен и правильно работает индивидуальный теплопункт, — на 250– 300 грн;

для дома, где стоит только рамка (нерегулируемый узел учета тепла), — на 350–400 грн;

для дома без учета тепла — на 800–850 грн.

Ранее экс-министр ЖКХ заявил, что киевляне могут игнорировать платежки с незаконно повышенными тарифами. Также стало известно, что шесть водоканалов находятся под угрозой отключения электроэнергии.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Завтра Украину накроют дожди, местами с мокрым снегом

2019-03-25 14:16 315

Wizz Air продал российским журналистам билеты в Киев, но на борт не пустил

2019-03-25 10:12 363

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-03-25 08:39 546956

"Укрзализныця" показала фото новых вагонов с душем и умывальниками прямо в купе

2019-03-24 11:30 1170

Еще новости в разделе "Украина"

Целая неделя зимы: синоптик напугала холодным прогнозом погоды

2019-03-25 18:30 228

В Киеве готовят новые тарифы на коммуналку. Что изменится

2019-03-25 17:30 372

Корь в Украине: за неделю умерли четыре человека

2019-03-25 16:30 261

КАРТА Завтра Украину накроют дожди, местами с мокрым снегом

2019-03-25 14:16 315
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Целая неделя зимы: синоптик напугала холодным прогнозом погоды 2019-03-25 18:30 228
В Киеве готовят новые тарифы на коммуналку. Что изменится 2019-03-25 17:30 372
Корь в Украине: за неделю умерли четыре человека 2019-03-25 16:30 261
КАРТА Завтра Украину накроют дожди, местами с мокрым снегом 2019-03-25 14:16 315

Лента

21:00 Россия готовит ядерное оружие для Крыма: в разведке сообщили детали
20:30 Люксембург - Украина: где смотреть матч
20:00 В Пенсионном фонде объяснили, кто и когда получит 1205 гривен доплаты
19:30 В российском СИЗО Гриба перевели в отдельную камеру из-за заявление о голодовке
19:00 В Украину не пустили двух российских актеров: ездили в оккупированный Крым
18:30 Целая неделя зимы: синоптик напугала холодным прогнозом погоды
18:18 Политолог: Вояж Бойко в Москву копия визита туда Витренко в 2006
18:04 Вакарчук выступил резко против Зеленского из-за его желания договариваться с РФ, – журналистка
18:00 Столтенберг заверил, что Грузия станет членом НАТО
17:30 В Киеве готовят новые тарифы на коммуналку. Что изменится