Политика Воинов УПА официально признали участниками боевых действий

2019-03-26 10:41 60

Сегодня, 26 марта в Украине вступил в силу закон о признании воинов Украинской повстанческой армии (УПА) участниками боевых действий.

Как указано на сайте Верховной Рады, статус участника боевых действий предоставляется участникам вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке, в частности, в составе УПА, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) Полесская Сечь, Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений ОУН и т.д.

Документ устанавливает, что порядок предоставления статуса участника боевых действий воинам УПА установит Кабинет министров Украины.

Напомним, президент Петр Порошенко ранее одобрил статус ветеранов для воинов УПА. Парламент поддержал данную инициативу 6 декабря.

Между тем, саму идею признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины поддерживает почти половина украинцев (45%), противоположное мнение имеют 33%.