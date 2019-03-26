Последний аккорд зимы. В среду Украину накроет дождь с мокрым снегом

В среду, 27 марта, на большей части Украины прогнозируют дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Как уточняют синоптики, в среду солнце будет светить лишь на западе Украины, где ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью от -2 до +1 градуса. Днем прогреется до +6 градусов.
На остальной территории страны прогнозируют осадки - дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от -1 до +5. Днем - от +4 до +11 градусов.
Ужгород – +6...+8
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +3...+5
Одесса – +7...+9
Николаев – +8...+10
Херсон – +7...+9
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +4...+6
Сумы- + 5... + 7
Полтава – +4...+6
Днепр – +6...+8
Запорожье – +8...+10
Донецк – +9...+11
Луганск – +8...+10
Харьков – +7...+9
Киев – +3...+5