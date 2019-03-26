Украина Последний аккорд зимы. В среду Украину накроет дождь с мокрым снегом

2019-03-26 17:00 237

 

В среду, 27 марта, на большей части Украины прогнозируют дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как уточняют синоптики, в среду солнце будет светить лишь на западе Украины, где ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью от -2 до +1 градуса. Днем прогреется до +6 градусов.

На остальной территории страны прогнозируют осадки - дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от -1 до +5. Днем - от +4 до +11 градусов.

Ужгород – +6...+8

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +3...+5

Одесса – +7...+9

Николаев – +8...+10

Херсон – +7...+9

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +4...+6

Сумы- + 5... + 7

Полтава – +4...+6

Днепр – +6...+8

Запорожье – +8...+10

Донецк – +9...+11

Луганск – +8...+10

Харьков – +7...+9

Киев – +3...+5

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