Украина фото Луценко предложил отдать ВСУ контрабандные российские ракеты "земля-воздух"

2019-03-27 12:44 231

В Одесской области правоохранители обнаружили 36 российских ракет "земля-воздух" для ЗРК "Печора". Об этом в ходе заседания Кабинета министров, заявил генпрокурор.

Правоохранители обнаружили в порту 36 зенитных ракет, которые пытались контрабандой переместить в Эритрею (государство в Восточной Африке).

Главный военный прокурор Анатолий Матиос и генеральный прокурор Юрий Луценко просили передать найденные ракеты Вооруженным силам Украины.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-125 "Печора" предназначен для борьбы с маловысотными пилотируемыми и беспилотными аэродинамическими целями в диапазоне высот 20-18 000 метров, на дальностях 3,5-25 км. При проектировании С-125 главной задачей была необходимость получения достаточной точности наведения ракет в условиях отражений от земной поверхности.