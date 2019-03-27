Украина Стало известно, сколько украинцев призовут на срочную службу весной 2019

2019-03-28 09:40 621

Кабинет министров установил численность подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне в 18 тыс. 752 человека. Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Как сообщают "Українські новини", общая численность призывников составит 18 тыс. 752 человека.

Из них в Вооруженные силы направят 9 тыс. человек, в Национальную гвардию - 5 тыс. 152 человека, в Государственную пограничную службу - 4 тыс. человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек.

По сравнению с предыдущим призывом в октябре-декабре 2018 года призыв в Госпогранслужбу увеличен почти в 3 раза.

Напомним, уголовная ответственность за уклонение от военной службы может наступить по статье 335 УК и предусматривает ограничение свободы до трех лет.