Политика Москва отказалась до выборов обсуждать обмен пленными в любом формате

2019-03-28 12:16 141

Официальная Москва категорически не настроена на диалог с Украиной и снова отказалась обсуждать обмен заложниками. Причем в любом формате.

"РФ также категорически отказалась обсуждать вопрос освобождения осужденных россиян на политзаключенных узников Кремля как в формате 25/25, так и в узком формате (мы предлагали немедленно передать нам больного П. Гриба и пожилого А. Сизоновича и В. Балуха в обмен на россиян Седикова и Высоцкого)", - сообщила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко на странице в Facebook.

По ее словам, "представители РФ на данном этапе полностью не готовы к каким либо продвижениям в решении гуманитарных и вопросов безопасности".

Напомним, ранее Украина предложила РФ 30 марта провести обмен пленными: 25 украинцев на 25 осужденных в Украине россиян.