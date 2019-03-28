Политика документ Еще один кандидат в президенты снял свою кандидатуру с выборов

2019-03-28 11:15 204

Кандидат в президенты Александр Мороз сообщил на своей странице в Facebook, что уже отозвал свою кандидатуру с выборов. 

По его словам, решение об отказе от участия в выборах было принято на политсовете партии.

"Политсовет партии, выдвинувшей мою кандидатуру на пост Президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов", - написал Мороз.

"Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании - политическом фарсе, смирившись с его сутью. Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост Президента Украины", - указывается в обнародованном заявлении.

Поскольку прием ЦИК заявлений кандидатов об отказе от участия уже завершен, имя Александра Мороза останется в избирательном бюллетене. В ЦИК отметили, что в бюллетене не будет указано никакой информации о том, что Мороз отказался от своей кандидатуры на пост президента.

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