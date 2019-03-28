Украина Стало известно, когда в домах киевлян отключат отопление

2019-03-28 18:30 102

 

Подача тепла в столичные дома будет прекращена в случае достижения среднесуточной температуры воздуха в городе 8 градусов тепла в течение трех дней. Такое заявление сделал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев во время пресс-конференции.

"Относительно учреждений социальной сферы и жилых домов, мы будем ориентироваться на температуру воздуха. После того, как среднесуточная температура воздуха увеличится до +8 в течение более трех суток, мы будем завершать отопительный сезон", - заявил Пантелеев.

При этом он подчеркнул, что ОСМД и предприятия могут самостоятельно решать, когда прекращать подачу тепла, написав соответствующие заявление поставщику услуги.

Напомним, в Киеве отопительный сезон стартовал в конце октября 2018 года.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Стало известно о тарифах после перевода населения на украинский газ

2019-03-16 10:00 35442

Боевики понесли крупные потери на Донбассе: стало известно об ответке ВСУ

2019-03-04 10:30 999

Стало известно, когда по Крымскому мосту пройдет первый ж/д состав

2019-02-20 17:00 1038

Стало известно, как Россия собирается отправить своих наблюдателей на выборы в Украине

2019-01-21 16:30 1695

Еще новости в разделе "Украина"

Стало известно, когда в домах киевлян отключат отопление

2019-03-28 18:30 102

Взрывы в Кропивницком: в прокуратуре назвали причины ЧП

2019-03-28 18:00 114

Украинские военные вошли в Горловку – соцсети

2019-03-28 16:30 312

Ryanair открывает прямой рейс из Киева в Валенсию - цена билета от 66 евро

2019-03-28 14:45 264
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Стало известно, когда в домах киевлян отключат отопление 2019-03-28 18:30 102
Взрывы в Кропивницком: в прокуратуре назвали причины ЧП 2019-03-28 18:00 114
Украинские военные вошли в Горловку – соцсети 2019-03-28 16:30 312
Ryanair открывает прямой рейс из Киева в Валенсию - цена билета от 66 евро 2019-03-28 14:45 264

Лента

19:00 Главы избирательных участков начали получать сообщения с угрозами
18:30 Стало известно, когда в домах киевлян отключат отопление
18:00 Взрывы в Кропивницком: в прокуратуре назвали причины ЧП
17:30 США заявили о введении новых мер по сдерживанию агрессии РФ против Украины
17:15 Зеленский оскорбляет Майдан и топчет память погибших патриотов, – журналистка
17:00 В «Нафтогазе» прокомментировали срочное увольнение главы правления «Укрнафты»
16:30 Украинские военные вошли в Горловку – соцсети
15:46 Хуан Гуайдо впервые назвал точную дату свержения диктатора Мадуро
видео 15:14 HBO назвал дату выхода документального фильма "Игра престолов: последние часы"
14:45 Ryanair открывает прямой рейс из Киева в Валенсию - цена билета от 66 евро