Украина Стало известно, когда в домах киевлян отключат отопление

2019-03-28 18:30 102

Подача тепла в столичные дома будет прекращена в случае достижения среднесуточной температуры воздуха в городе 8 градусов тепла в течение трех дней. Такое заявление сделал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев во время пресс-конференции.

"Относительно учреждений социальной сферы и жилых домов, мы будем ориентироваться на температуру воздуха. После того, как среднесуточная температура воздуха увеличится до +8 в течение более трех суток, мы будем завершать отопительный сезон", - заявил Пантелеев.

При этом он подчеркнул, что ОСМД и предприятия могут самостоятельно решать, когда прекращать подачу тепла, написав соответствующие заявление поставщику услуги.

Напомним, в Киеве отопительный сезон стартовал в конце октября 2018 года.