Политика Бербок прокомментировала возможность усталости от Украины в Германии

2023-09-26 18:26

 

В немецком обществе, несмотря на экономические трудности, не ощущается внутренняя усталость от поддержки Украины на фоне полномасштабной российской агрессии.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью ведущей CNN Криштин Аманпур.

На вопрос, ощущается ли в Германии внутренняя "усталость от Украины" на фоне экономических проблем, министр ответила: "Нет".

"Мы - демократическая страна, поэтому каждый имеет свой собственный взгляд на вещи в мире. Но с самого начала подавляющее большинство немцев, европейцев вполне понимали, что на их месте (украинцев - ред.) могли бы быть мы", - пояснила она.

Бербок признала, что в Германии, как и сейчас во всем мире, наблюдается высокая инфляция, а немецкая экономика, к тому же, была крайне зависима от российской нефти и газа.

"В такие времена вы должны принять правильное решение, чтобы поддержать Украину, мир. Но вы должны объяснить людям, почему мы должны это делать. И вы также должны работать с другими социальными программами, чтобы противодействовать негативным последствиям для обычных людей и семей. И это то, что мы пытаемся делать", – подытожила глава МИД.

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