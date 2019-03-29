Украина В больнице Одесской области 8-летний ребенок умер после удаления аденоидов

2019-03-29 09:43 216

В Одесской области - ЧП. В хирургическом отделении больницы города Подольск после проведения операции по удалению аденоидов, не выходя из анестезионного состояния, умер 8-летний мальчик.

Как сообщили в ГУ Нацполиции области, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, опрошенный медицинский персонал и родственники мальчика.

В рамках производства назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти ребенка.

"Смерть ребенка – это страшная трагедия. Я, прежде всего, как человек, выражаю искренние соболезнования семье умершего. Однако прошу не делать преждевременных выводов относительно виновников этой трагедии. Уверяю, что полиция обеспечит всестороннее, объективное и беспристрастное расследование этого дела",- прокомментировал событие начальник Подольского ОП Николай Песчанский.