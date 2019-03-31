Украина КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ СТРЕСС ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ - СКОЛЬКО СПАТЬ

2019-03-31 16:14 78

Украина перевела стрелки часов на час вперед. Что надо сделать для минимизации стресса организма от перехода на летнее время.

Медики утверждают, что переход на летнее время безусловно нарушает установленный за полгода ритм жизни. Но организм привыкнет к переводу часов на протяжении двух недель. Пока это происходит, человек может чувствовать, что не выспался, быть слишком рассеянными или раздражительными.

КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ ДИСКОМФОРТ:

1. В первые дни перехода на летнее время не вскакивайте с постели сразу же, как прозвенит звонок будильника.

2. Пейте зеленый чай. Его бодрящие свойства дадут вам необходимой энергии.

3. Принимайте по утрам настойку женьшеня.

4. Для того чтобы быстрее заснуть, выпейте перед сном чашку горячего молока с ложкой меда. Рекомендуют принимать теплую ванну перед отходом ко сну. Эксперты советуют всем, у кого в принципе есть проблемы со сном, заниматься йогой.

5. Постарайтесь снизить уровень стресса. Не загружайте себя дополнительной работой первую неделю после перехода на летнее время. Особенно постарайтесь не планировать большое количество дел на первую половину дня, чтобы уменьшить утренний стресс.

Людям, которые принимают препараты от гипертонии, нужно обратить внимание на утреннее давление — возможно, прием лекарств понадобится перенести на один час.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО СПАТЬ:

Исследования показывают, что взрослому человеку нужно от семи до девяти часов сна в сутки. Детям дошкольного возраста обычно хватает 10-12 часов. Пожилым людям, школьникам и подросткам нужно около девяти часов сна в сутки.

Чувство усталости или сонливость в любое время, в течение дня, является одним из симптомов недостатка сна. Лишенные сна люди плохо работают с тестами, такими как тренажеры вождения, испытания на координацию рук и глаз. Кофеин и другие стимуляторы не могут полностью преодолеть сонливость, связанную с лишением сна.

КАК ИЗМЕНЯЕТСЯ СОН, КОГДА МЫ СТАРЕЕМ:

Изменение цикла сна происходит с возрастом. Глубокий или медленный сон (стадия N3) снижается по мере нашего старения, в то время как легкий сон (стадия N1) увеличивается с возрастом. Пожилые люди также более легко выходят из сна.