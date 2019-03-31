Политика Утечка из Администрации президента - в Сеть попали закрытые данные Банковой о выборах

2019-03-31 23:31 300

Сегодня из окружения президента в Соцсети просочилась информация о ходе голосования на выборах. Экс-нардеп и политэксперт, которого связывают с Администрацией действующего президента Виктор Уколов обнародовал на своей странице в ФБ предварительные данные по выборам.

Формально соблюдая законодательство, фамилий кандидатов он не указал, однако намек был достаточно прозрачным. По его данным, лидирует в гонке "Зелень" (Зеленский). Далее с заметным отрывом идут "камень" (Порошенко), "самый русский"(Бойко) и "коса" (ЮВТ).

Как видим, однародованные Уколовым за несколько часов до официального завершения голосования данные практически идентичны результатам национального экзитпола. Это означает, что на Банковой были практически в курсе результатов выборов. Соответственно, имели немало времени хорошо подготовиться и выработать стратегию противостояния с конкретным соперником уже во втором туре. В чем именно она состоит, узнаем уже в ближайшие дни.

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