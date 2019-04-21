Политика ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Сегодня проходит второй тур выборов Президента Украины - ВЫБОРЫ ОНЛАЙН

2019-04-21 09:38 111

Сегодня украинцы голосуют за президента - в стране проходит второй тур выборов. Победу одержит кандидат с наибольшей поддержкой избирателей. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00. Места волеизъявления граждан взяты под усиленную охрану полиции, Нацгвардии и спасателей.

Для того чтобы проголосовать, на участок следует взять паспорт гражданина Украины. При наличии лица в списках избирателей член участковой избирательной комиссии выдаст бюллетень с фамилиями и биографией кандидатов. Тогда избиратель с бюллетенем направляется к закрытой кабинки, где напротив фамилии своего кандидата ставит крестик или галочку. Тогда бюллетень опускается в урну.

Во втором туре выборов зарегистрировано только два кандидата, получившие наибольшее число голосов по результатам первого тура: Владимир Зеленский и действующий Президент Украины Петр Порошенко.

Во втором туре победу одержит кандидат с наибольшей поддержкой избирателей.

По состоянию на 7 марта в Государственном реестре избирателей насчитывалось 29 935 965 человек.

Накануне второго тура выборов Президента Украины избирательные бюллетени от окружных избирательных комиссий получили все 100% участковых избирательных комиссий.

Второй тур выборов Президента происходит на всей территории Украины, кроме временного оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30 000 участковых избирательных комиссий. За рубежом работать 101 избирательный участок.

Утвержденная Центризбиркомом общая смета проведения очередных выборов Президента Украины составляет 2,3 млрд грн.

За процессом голосования и подсчетом голосов будет наблюдать рекордное количество наблюдателей. Речь идет об участии 139 неправительственных украинских организаций, 2344 международных наблюдателей. В их составе не будет представителей России, согласно закону Украины.

ЦИК должна установить результаты голосования и составить соответствующий протокол до 1 мая включительно.

Инаугурация новоизбранного Президента Украины должна состояться до 3 июня.