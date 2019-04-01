Мир В НАТО намерены усилить присутствие в Черном море

2019-04-01 19:00 204

 

В Вашингтоне 3 и 4 апреля состоится очередное совещание министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Встреча политиков будет посвящена 70-летию образования Альянса. Ожидается, что министры обсудят дополнительные действия в акватории Черного моря из-за российской агрессии против Украины.

По словам постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон, о том что российский захват кораблей и моряков является за гранью приемлемого. Также было сказано, что Североатлантический альянс намерен увеличить надзор и количество кораблей в Черном море.

Помимо этого стало известно, что США готовит новые санкции против людей, ответственных за захват украинских моряков.

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