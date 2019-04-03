Украина Дело о госизмене бывшего непрезидента Януковича отправили в апелляционный суд

2019-04-03 11:42 51

Как сообщает информагентство "Укринформ", Оболонский райсуд Киева во второй раз направил дело о госизмене бывшего непрезидента Януковича в Киевский апелляционный суд.

"В связи с необходимостью рассмотрения судом первой инстанции дело было возвращено. Уже мы рассмотрели и заявления об исправлении опечаток, поданные адвокатами, и заявления о разъяснении решения суда. Мы отказали защитникам, дождались окончания срока на апелляционное обжалование, собрали апелляционные жалобы, все представленные, и дело поехало в Киевский апелляционный суд на рассмотрение всех поданных апелляционных жалоб", - заявила пресс-секретарь Оболонского райсуда Киева Инна Свинаренко.

Напомним, 24 января Оболонский суд столицы заочно приговорил беглого Януковича к 13 годам лишения свободы. Спусят месяц защита Януковича подала 5 апелляций на приговор.