Мир Власти ЕС согласились продлить отсрочку по Brexit на неопределенный срок

2019-04-03 14:45 159

Брюссель войдет в положение Великобритании и продлит отсрочку по Brexit на длительный срок в обмен на строгое соблюдение поставленных условий.

Как сообщает влиятельное издание Financial Times, Евросоюз согласится перенести дату выхода Соединенного Королевства на январь или апрель 2020 года.

Напомним, по итогам саммита стран-членов ЕС в ночь на 22 марта Евросоюз согласился отложить Brexit с 29 марта по 22 мая.

Однако поставлено условие, что британская Палата общин проголосует за соответствующее соглашение на следующей неделе. Если же голосование провалится, Великобритания будет вынуждена выйти из ЕС 12 апреля.