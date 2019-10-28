Мир Великобритания получила новую отсрочку Brexit - ЕС дал три месяца

2019-10-29 09:12 102

Страны-члены Евросоюза одобрили запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit на три месяца.

"27 стран ЕС договорились одобрить запрос Великобритании на отсрочку Brexit до 31 января 2020 года", - заявил сегодня глава Евросовета Дональд Туск

На прошлой неделе послы ЕС не смогли договориться о продолжительности отсрочки Brexit.

Напомним, голосование за соглашение в парламенте Великобритании должно было состояться 19 октября, но вместо соглашения депутаты проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

После этого премьер-министр Борис Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отложить Brexit, но не подписал его. Он также отправил второе, уже подписанное письмо, в котором объяснил, почему отсрочка является ошибкой.

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