Мир Соглашение о Brexit окончательно утверждено в ЕС

2020-01-30 18:00 96

 

Совет ЕС утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества (Brexit), завершив полностью со стороны Брюсселя процесс ратификации соглашения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета Европейского Союза.

“Соглашение о выходе вступит в силу после выхода Великобритании из ЕС 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени. С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной”, — сказано в сообщении.

Соглашение предусматривает упорядоченный выход Великобритании из блока. Оно охватывает права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы по Ирландии и Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару.

Данное соглашение означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот переходный период необходим для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям. В течение переходного периода официальный Лондон продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена ​​в институтах Евросоюза.

Стоит напомнить, что вчера Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС.

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