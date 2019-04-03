Украина Украину накроет антициклон: синоптик рассказала, какая придет погода

2019-04-03 21:30 264

 

Украину накроет антициклон, который принесет теплую погоду и отсутствие осадков.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Апрель плавно подводит нас к грядущему чуду, когда вдруг мы замечаем вокруг, что все зазеленело, зацвело. Постепенно температура воздуха повышается, прогревая и землю и воздух", - написала он.

Так, по словам синоптика, 4 апреля столбики термометров покажут +9...+15 градусов, но на Востоке будет холоднее - 4-8 градусов тепла. Существенные осадки маловероятны, однако ветер будет порывистым, иногда сильным.

В Киеве погода ожидается сухой, солнечной и умеренно теплой - днем +10 градусов.

"Такая погода с постепенным нарастанием тепла удержится до конца недели. В воскресенье, 7 апреля, из Польши поступит атмосферный фронт, который принесет в западные области Украины дожди. Со второй половины дня на Благовещение дожди распространятся и на северную часть, включая Киев", - написала Диденко.

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