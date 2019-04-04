Украина фото + видео Из Нидерландов прибыла тяжелая техника для снова эстакады на Шулявке

2019-04-04 14:14 66

Реконструкцию "уставшей" эстакады на Шулявске в Киеве будут проводить с помощью уникального движущегося "мегадомкрата".

"Пока строители снимают балки, разбирают асфальтобетонное покрытие и другие элементы транспортной магистрали, в столицу Украины прибыла уникальная техника, которая поможет существенно облегчить и ускорить дальнейший процесс демонтажа большинства пролетов путепровода. В том числе находящихся прямо над проспектом Победы", - рассказали в компании.

В Украину из Нидерландов приехала первая из двух комплектных многофункциональных самоходных модульных платформ, которые будут использоваться для демонтажа старых пролетов моста, а позже – для монтажа новых.

Две таких платформы, объединенные в один узел специальными балками, с помощью мощных домкратов смогут поднять груз весом до 2 тысяч тонн на высоту до 20 метров. При этом они оборудованы специальными многоосевыми колесными шасси, позволяющими технике двигаться в любую сторону – даже боком.

Ожидается, что уникальное оборудование позволит строителям не разбирать пролеты на месте, а буквально снять и увезти их к месту дальнейшей разборки.

Так, для снятия пролетов над проспектом Победы платформы расположат под ними, погрузят на них многотонную конструкцию, после чего целиком переместят ее на стапели – специальную платформу, на которой пролет разберут уже побалочно, чтобы отвезти на утилизацию.

Также в работе на Шулявском путепроводе задействован гигантский гусеничный кран Liebherr. Он способен поднимать груз весом до 600 тонн на максимальную высоту 187 метров. А максимальный радиус работы крана (расстояние от поворотной платформы, на котором он может принять груз) составляет 152 метра.

Напомним, что к концу 2019 года запланировано завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкцию подземного пешеходного перехода, благоустройство и озеленение.