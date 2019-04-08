Украина Спасатели почти всю ночь тушили масштабный пожар в частном секторе на Подоле

2019-04-08 09:40 195

В Киеве произошел масштабный пожар - горели сразу несколько домов в частном секторе на Подоле. Так, по данным ГосЧС, на ул. Гомельской в Подольском районе столицы был локализован и ликвидированпожар на площади более 600 кв. м .

В результате огнем уничтожен деревянный сарай, пристройка, летняя кухня и одноэтажный жилой дом.

Благодаря слаженным и скоординированным действиям пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени на рядом расположенные частные жилые дома с вспомогательными постройками.

Пожар начался еще вчера вечером в 23:06, но окончательно побороть огонь удалось лишь к глубокой ночи.

Во время тушения пожара в одном из вспомогательных хозяйственных сооружений взорвалось несколько газовых баллонов. В результате взрыва и из-за плотной застройки частного участка площадь пожара значительно увеличилась. Во время тушения пожара спасатели вынесли на безопасное расстояние 1 кислородный баллон и 4 канистры с бензином.

Тушение пожара осложнялось большой загроможденностью территории частного участка горючими материалами. Также ближайшие пожарные гидранты были со слабым давлением воды, что затрудняло водоснабжения, поэтому пожарным приходилось прокладывать магистральные линии большой протяженностью.

На месте происшествия работало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 43 человека личного состава Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве.

Точная причина пожара пока устанавливаются.

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