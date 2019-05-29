Украина фото + видео В столице горит бывший завод Порошенко - "Кузница на Рыбальском"

2019-05-29 11:15 2943

В Киеве возник пожаре на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском". Об этом сообщила спикер столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага, передают "Українські Новини".

"Возникло возгорание на корабле, который пришвартован там и находится на ремонте", - сообщили в ГосЧС.

По предварительной информации, во время ремонтных работ загорелась электропроводка.

Напомним, - судостроительное предприятие "Кузница на Рыбальском" (бывший "Ленинская кузня"), до продажи в 2018 году принадлежало бывшему президенту Петру Порошенко.