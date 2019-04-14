Политика Порошенко готов прийти на "Олимпийский" еще и 19 апреля: есть условие

2019-04-14 14:00 315

 

Петр Порошенко готов прийти на "Олимпийский" для проведения дебатов и 19 апреля, но при условии, что время дискуссии не будет совпадать с официальным время дебатов в эфире "Суспільного".

Об этом "5 каналу" сообщил спикер избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Олег Медведев.

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они назначены на то время, когда Порошенко по закону должно быть на "Суспільному", как законопослушный гражданин - Порошенко пойдет на "Суспільне", - отметил Медведев.

Он добавил, что согласно законодательству, 19 апреля должны состояться дебаты именно на "Суспільному" и "ни один из кандидатов в президенты не имеет права проигнорировать требования закона".

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Порошенко пригласил Зеленского на дебаты в эфире ICTV

2019-04-14 15:22 216

видео Порошенко запустил обратный отсчет и трансляцию к дебатам на «Олимпийском»

2019-04-14 12:00 480

Россия готовится продлить арест 24 пленным украинским морякам

2019-04-13 12:30 804

Порошенко рассказал, о чем говорил с Меркель и Макроном

2019-04-13 10:00 1029

Еще новости в разделе "Политика"

Порошенко пригласил Зеленского на дебаты в эфире ICTV

2019-04-14 15:22 216

Украинцы теперь смогут летать в Таиланд без виз

2019-04-14 14:30 258

Порошенко готов прийти на "Олимпийский" еще и 19 апреля: есть условие

2019-04-14 14:00 315

Нападение на авто посла Украины: новые подробности

2019-04-14 13:30 321
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Порошенко пригласил Зеленского на дебаты в эфире ICTV 2019-04-14 15:22 216
Украинцы теперь смогут летать в Таиланд без виз 2019-04-14 14:30 258
Порошенко готов прийти на "Олимпийский" еще и 19 апреля: есть условие 2019-04-14 14:00 315
Нападение на авто посла Украины: новые подробности 2019-04-14 13:30 321

Лента

15:22 Порошенко пригласил Зеленского на дебаты в эфире ICTV
15:00 Украинцев предупредили о сильных заморозках в нескольких областях
14:30 Украинцы теперь смогут летать в Таиланд без виз
14:00 Порошенко готов прийти на "Олимпийский" еще и 19 апреля: есть условие
13:30 Нападение на авто посла Украины: новые подробности
13:00 В Минобороны рассказали, что Зеленский уклонялся от мобилизации
12:30 Специалисты назвали восемь волшебных свойств меда, которые оздоровляют тело
видео 12:00 Порошенко запустил обратный отсчет и трансляцию к дебатам на «Олимпийском»
11:30 Назван диагноз Ломаченко
11:00 Акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с поста главы правления