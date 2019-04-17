Политика В ФРГ политическую партию оштрафовали на 400 тысяч евро

2019-04-18 08:12 189

Правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" оштрафовали на более чем 400 тысяч евро за нелегальные пожертвования. 

"Основанием для взыскания стали два случая пожертвований из Швейцарии на избирательные кампании нынешнего председателя партии Йорга Мойтена и члена правления партии Гидо Райля. На их поддержку поступило соответственно 89,8 тысячи евро в 2016 году и 44,5 тысячи евро в 2017 году", -  сообщает DW.

Партия должна была отказаться от пожертвований, поскольку на время их внесения не был четко установлен источник происхождения этих средств.

Именно поэтому "Альтернатива для Германии" должна заплатить штраф, размер которого в три раза превышает сумму пожертвований. Мойтен и Райль являются кандидатами от этой политической силы на выборах в Европарламент, которые состоятся в ЕС в мае.

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