Мир Настоятель Собора Парижской Богоматери анонсировал его закрытие на 5-6 лет

2019-04-17 18:00 147

 

После масштабного пожара Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.

Шове в разговоре с владельцами бизнеса в районе собора заявил, что Нотр-Дам будет закрыт на "пять-шесть лет".

Настоятель указал, что "часть собора была очень повреждена" в результате пожара. Он не пояснил, о чем именно идет речь. Также настоятель отметил, что пока неясно, где будут работать 67 сотрудников Нотр-Дама в период восстановления собора.

Напомним, крупный пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул в понедельник, 15 апреля. Огонь разгорелся на строительных лесах, возведенных над крышей собора для реставрационных работ. Собору нанесен значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

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