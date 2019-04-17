Настоятель Собора Парижской Богоматери анонсировал его закрытие на 5-6 лет

После масштабного пожара Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
Шове в разговоре с владельцами бизнеса в районе собора заявил, что Нотр-Дам будет закрыт на "пять-шесть лет".
Настоятель указал, что "часть собора была очень повреждена" в результате пожара. Он не пояснил, о чем именно идет речь. Также настоятель отметил, что пока неясно, где будут работать 67 сотрудников Нотр-Дама в период восстановления собора.
Напомним, крупный пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул в понедельник, 15 апреля. Огонь разгорелся на строительных лесах, возведенных над крышей собора для реставрационных работ. Собору нанесен значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.